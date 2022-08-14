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Ноттингем Форест усилился хавбеком Аталанты Малиновского

Ремо Фройлер стал 16-ым новичком "лесников" этим летом.
14 августа, 22:40
Ремо Фройлер / Twitter
Ремо Фройлер / Twitter
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Ноттингем Форест продолжает вести невероятно активную трансферную кампанию.

"Лесники" объявили о переходе полузащитника итальянской Аталанты Ремо Фройлера. Трансфер обошелся клубу в 9 млн фунтов.

Переход 29-летнего швейцарца стал 16-ым в это летнее окно для новичка АПЛ.

Стоит сказать, что в ближайшее время с Фройлером может воссоединиться украинец Руслан Малиновский. Ранее сообщалось, чтоНоттингем Форест заинтересован в покупке хавбека

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол аталанта Ноттингем Форест
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