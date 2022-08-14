Ноттингем Форест усилился хавбеком Аталанты Малиновского

Ремо Фройлер стал 16-ым новичком "лесников" этим летом.

Ноттингем Форест продолжает вести невероятно активную трансферную кампанию.

"Лесники" объявили о переходе полузащитника итальянской Аталанты Ремо Фройлера. Трансфер обошелся клубу в 9 млн фунтов.

Welcome to Nottingham Forest, Remo Freuler ❤️



🔴 #RemoIsARed | #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 14, 2022

Переход 29-летнего швейцарца стал 16-ым в это летнее окно для новичка АПЛ.

Стоит сказать, что в ближайшее время с Фройлером может воссоединиться украинец Руслан Малиновский. Ранее сообщалось, чтоНоттингем Форест заинтересован в покупке хавбека