Рома стартовала с победы над Салернитаной в чемпионате Италии
"Волки" добыли три очка благодаря единственному голу в матче.
В рамках первого тура итальянской Серии А римская Рома на своем поле встретилась с Салернитаной.
Матч завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуриньо.
Единственный гол в матче на счету итальянского полузащитника "волков" Браяна Кристанте.
Салернитана – Рома 0:1
Гол: Кристанте, 33.
Салернитана: Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастаньос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).
Рома: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Ель-Шаараві, 89), Абрахам (Матич, 68).
Предупреждения: Кулибали (28), Дьомбер (39), Кастаньос (40), Смоллинг (48), Матич (72).