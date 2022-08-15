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Футбол

Рома стартовала с победы над Салернитаной в чемпионате Италии

"Волки" добыли три очка благодаря единственному голу в матче.
Сегодня, 00:06
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images
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В рамках первого тура итальянской Серии А римская Рома на своем поле встретилась с Салернитаной.

Матч завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуриньо.

Единственный гол в матче на счету итальянского полузащитника "волков" Браяна Кристанте.

Салернитана – Рома 0:1
Гол: Кристанте, 33.

Салернитана: Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастаньос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Ель-Шаараві, 89), Абрахам (Матич, 68).

Предупреждения: Кулибали (28), Дьомбер (39), Кастаньос (40), Смоллинг (48), Матич (72).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Серия А
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