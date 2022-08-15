Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

В рамках стартового тура чемпионата Испании Реал на выезде сумел добыть волевую победу над Альмерией.

Хозяева поля повели в счете уже на шестой минуте благодаря голу Рамазани.

"Сливочным" удалось перевернуть ход игры только во втором тайме. Атакующие действия команды привели к голами Васкеса и Алаба, который появился на поле лишь за минуту до своего гола.

Альмерия, которая выигрывала на протяжении долгого времени, так и не сумели вернуться в игру, проиграв матч со счетом - 1:2.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Альмерия - Реал:

Альмерия – Реал 1:2

Голы: Рамазани, 6 – Васкес, 61, Алаба, 75.

Альмерия: Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Кайки (Пучмаль, 81), Акьеме, Эгуарас (Портильо, 81), Робертоне (Курро, 57), Саму Кошта, Садик (Диего Соуза, 71), Рамазани (Ласо, 71).

Реал: Куртуа, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 74), Кроос (Каземиро, 83), Тчуамении (Азар, 58), Камавинга (Модрич, 46), Васкес, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 83).

Предупреждения: Камавинга (40), Садик (40), Курро (66), Пучмаль (86).

Источник: MEGOGO