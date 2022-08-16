Cтало известно место проведения матча Украина - Шотландия в Лиге наций
Поединок пройдет в Польше.
Вчера, 19:55
В рамках шестого тура Лиги Наций сборная Украины встретится с сборной Шотландии.
Пресс-служба УАФ объявила место проведения поединка с участием коллектива Александра Петракова.
Матч против "тартановой армии" пройдет в польском Кракове на Арене им. Юзефа Пилсудского.
Встреча состоится 27 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Источник: УАФ
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