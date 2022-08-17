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Украинские футболисты, киберспортсмены и шоумены собрали значительную сумму для ВСУ благодаря благотворительному матчу по CS:GO

Звезды Украины весело и с пользой провели время в онлайн-шутере.
Сегодня, 12:27
Зинченко и Коноплянка / Getty Images
Зинченко и Коноплянка / Getty Images
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Защитник Арсенала Александр Зинченко и хавбек Краковии Евгений Коноплянка приняли участие в благотворительном киберспортивном матче по CS:GO.

Во вторник, 16 августа, футболисты вместе с  киберспортсменами Арсений Сeh9 Триноженко, Даниил Headtr1ck Валитов, Валерий B1t Ваховский, Виктор Sdy Оруджев и шоуменами Kyivstoner, Positiff и Lachen собрали деньги на нужды ВСУ.

Как сообщает Сeh9, во время просмотра данного матча зрители задонатили 180 тысяч гривен для украинской армии.

Ранее Зозуля рассказал, что s1mple сделал самое большое пожертвование в его фонд с начала войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Counter-Strike- Global Offensive
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