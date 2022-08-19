Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони

Теперь манкунианцы будут вынуждены вновь обратиться к альтернативным вариантам.

Манчестер Юнайтед не может купить нужных ему игроков, даже если предлагает за них огромные деньги.

День назад появилась информация, что английский клуб возобновил свой интерес в вингере Аякса Антони - для его приобретения манкунианцы готовили "крупное предложение".

Как оказалось, даже это не сумело убедить нидерландцев расстаться с 22-летним бразильцем. Согласно журналисту The Athletic Дэвиду Орнштейну, аяксиды отклонили 80-миллионное предложение МЮ.

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Отмечается, что Юнайтед может продолжить настаивать на трансфере футболиста, но такой исход маловероятен. Что реально, так это очередная попытка Манчестера купить вингера ПСВ Коди Гакпо, за которого придется отдать куда меньше денег.