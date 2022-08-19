Барселона подпишет защитника Атлетика

Каталонская Барселона предпринимала попытку подписать центрбэка Атлетик Бильбао Иньиго Мартинеса этим летом.

Как сообщает издание Sport.Es, "сине-гранатовые" предлагали баскскому клубу 15 млн евро, но получали отказ.

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Каталонцы не отказались от своего интереса к игроку, а поэтому начнут с ним переговоры зимой за полгода до завершения его контракта.

Если не произойдет ничего экстраординарного, и с футболистом удастся придти к соглашению, то перед стартом следующего сезона он сможет усилить состав подопечных Хави.