iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона подпишет защитника Атлетика

Каталонцы получат качественное усиление бесплатно, но лишь следующим летом.
Сегодня, 12:49
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images
0 0 0

Каталонская Барселона предпринимала попытку подписать центрбэка Атлетик Бильбао Иньиго Мартинеса этим летом.

Как сообщает издание Sport.Es, "сине-гранатовые" предлагали баскскому клубу 15 млн евро, но получали отказ.

Читай также: Левандовски был ограблен во время раздачи автографов фанатам

Каталонцы не отказались от своего интереса к игроку, а поэтому начнут с ним переговоры зимой за полгода до завершения его контракта.

Если не произойдет ничего экстраординарного, и с футболистом удастся придти к соглашению, то перед стартом следующего сезона он сможет усилить состав подопечных Хави.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона испания Атлетик Бильбао
0 0 0

Статьи по теме

В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ
Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет
Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Европа13:33
В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ
Европа13:08
Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Европа12:49
Барселона подпишет защитника Атлетика
Формула 112:30
Безупречный Ферстаппен и неоднозначный Леклер: оценки пилотов за первую часть сезона-2022
Украина12:25
Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет
Бокс12:12
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
Бокс12:10
Тренер Джошуа раскрыл тактику Энтони на реванш с Усиком
Украина11:46
Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы
Бокс11:30
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK