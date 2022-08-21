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Интер добыл разгромную победу над Специей Коваленко

"Нерадзурри" забили три безответных гола сопернику.
Сегодня, 00:11
Интер - Специя / Getty Images
Интер - Специя / Getty Images
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В субботу, 20 августа, в рамках второго тура Серии А Интер принимал Специю. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в данной встрече отметились форварды Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, а также хавбек Хакан Чалханоглу.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко вышел на поле лишь на 79-й минуте, не отметившись результативными действиями.

После двух туров Интер идет на первой строчке с 6 очками, а Специя занимает 10 место, набрав 3 балла.

Интер - Специя 3:0

Голы: Мартинес, 35, Чалханоглу, 52, Корреа, 82

Интер: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 68), Брозович (Аслани, 85), Чалханоглу(Гальярдини, 75), Барелла, Лукаку (Джеко, 68), Мартинес(Корреа, 76).

Специя: Драговски, Николау, Кальдара (Христов, 67), Кивер, Сала (Стрелец, 67), Бастони (Коваленко, 79), Реца, Бурабия, Агудело (Эллертссон, 90), Джаси (Хольм, 90), Нзола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Серия А Специя
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