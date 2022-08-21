Ницца близка к аренде вингера Арсенала
Трансфер Николя Пепе из Лилля за 80 миллионов евро летом 2019 года стал одним из самых провальных, если не самым провальным, в истории Арсенала.
Ивуариец не оправдал ожиданий, потеряв место в основном составе. За три года в Англии он провел 112 матчей в составе "канониров", отметившись 27 голами и 21 ассистом.
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На горизонте появился тот, кто может избавить команду Микеля Артеты от проблемного игрока. Как сообщает Фабрицио Романо, Ницца намерена взять 27-летнего вингера в аренду. Согласно источнику, стороны обсуждают условия сделки - Арсенал хочет избавиться от футболиста как можно быстрее.
Вопреки слухам, которые связывали Пепе с переходом в Севилью, андалусийцы не ведут переговоры, даже не претендуя на игрока.