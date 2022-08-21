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Футбол

Ницца близка к аренде вингера Арсенала

Николя Пепе может вернуться во Францию, чтобы попытаться перезагрузить свою карьеру.
Сегодня, 12:22
Николя Пепе / Getty Images
Николя Пепе / Getty Images
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Трансфер Николя Пепе из Лилля за 80 миллионов евро летом 2019 года стал одним из самых провальных, если не самым провальным, в истории Арсенала.

Ивуариец не оправдал ожиданий, потеряв место в основном составе. За три года в Англии он провел 112 матчей в составе "канониров", отметившись 27 голами и 21 ассистом.

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На горизонте появился тот, кто может избавить команду Микеля Артеты от проблемного игрока. Как сообщает Фабрицио Романо, Ницца намерена взять 27-летнего вингера в аренду. Согласно источнику, стороны обсуждают условия сделки - Арсенал хочет избавиться от футболиста как можно быстрее.

Вопреки слухам, которые связывали Пепе с переходом в Севилью, андалусийцы не ведут переговоры, даже не претендуя на игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ницца Арсенал Лондон николя пепе
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