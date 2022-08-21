Ницца близка к аренде вингера Арсенала

Николя Пепе может вернуться во Францию, чтобы попытаться перезагрузить свою карьеру.

Трансфер Николя Пепе из Лилля за 80 миллионов евро летом 2019 года стал одним из самых провальных, если не самым провальным, в истории Арсенала.

Ивуариец не оправдал ожиданий, потеряв место в основном составе. За три года в Англии он провел 112 матчей в составе "канониров", отметившись 27 голами и 21 ассистом.

Читай также: Фанаты Арсенала - Борнмуту: Вы вылетите в Чемпионшип вместе с МЮ

На горизонте появился тот, кто может избавить команду Микеля Артеты от проблемного игрока. Как сообщает Фабрицио Романо, Ницца намерена взять 27-летнего вингера в аренду. Согласно источнику, стороны обсуждают условия сделки - Арсенал хочет избавиться от футболиста как можно быстрее.

Вопреки слухам, которые связывали Пепе с переходом в Севилью, андалусийцы не ведут переговоры, даже не претендуя на игрока.