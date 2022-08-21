Фанаты Арсенала - Борнмуту: Вы вылетите в Чемпионшип вместе с МЮ

Фанаты Арсенала шутили над Манчестер Юнайтед во время игры с Борнмутом (3:0). Об этом сообщает издание

На матче 3-го тура АПЛ болельщики "канониров" скандировали соперникам: "Вы вылетите вместе с Манчестер Юнайтед".

Arsenal fans couldn't resist 😂 pic.twitter.com/onf69Ekdjk — ESPN UK (@ESPNUK) August 20, 2022

Напомним, Арсенал с 9 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Борнмут занимает лишь 14-е место с 3 баллами, а Манчестер Юнайтед идет 20-м без набранных очков.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Борнмут - Арсенал.