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Фанаты Арсенала - Борнмуту: Вы вылетите в Чемпионшип вместе с МЮ

Болельщики лондонцев дизморалили соперника большую часть поединка.
Сегодня, 00:33
Фанаты Арсенала / Getty Images
Фанаты Арсенала / Getty Images
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Фанаты Арсенала шутили над Манчестер Юнайтед во время игры с Борнмутом (3:0). Об этом сообщает издание 

На матче 3-го тура АПЛ болельщики "канониров" скандировали соперникам: "Вы вылетите вместе с Манчестер Юнайтед".

Напомним, Арсенал с 9 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Борнмут занимает лишь 14-е место с 3 баллами, а Манчестер Юнайтед идет 20-м без набранных очков.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Борнмут - Арсенал.

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