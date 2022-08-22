iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Футбол

Аталанта после гола Малиновского не смогла удержать победу в матче против Милана

Клуб из Бергамо отобрал очки у действующего чемпиона Италии.
Сегодня, 00:09
Аталанта - Милан / Getty Images
Аталанта - Милан / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 21 августа, в рамках второго тура Серии А Аталанта принимала Милан. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми в данной встрече забили хозяева. Голом отметился атакующий хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Украинец забил на 29-й минуте.

Милан в свою очередь сумел ответить забитым мячом хавбек Исмаэль Беннасер. Алжирец забил на 68-й минуте.

После двух туров Аталанта идет на четвертом месте с 4 очками, а Милана находится на позиции выше с аналогичным количеством баллов.

Аталанта - Милан 1:1

Голы: Малиновский, 29 - Беннасер, 68.

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити (Околи, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Скальвини, 73), Малиновский (Лукман, 73), Сапата (Муриэль, 73).

Милан: Меньян – Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Т. Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 66), Диас (де Кетеларе, 58), Леао (Ориги, 66), Ребич (Жиру, 58).

Предупреждения: Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшити, 78, де Роон, 90+5 - Ребич, 45+1, Тонали, 75, Т. Эрнандес, 78.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Аталанта - Милан 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии Аталанта - Милан 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Наполи обыграл Монцу, забив четыре безответных гола Наполи обыграл Монцу, забив четыре безответных гола
Малиновский попал в основу на матч против Милана Малиновский попал в основу на матч против Милана
Дубль Левандовски помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад Дубль Левандовски помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Дубль Левандовски помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад
Европа00:33
Аталанта - Милан 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Европа00:09
Аталанта после гола Малиновского не смогла удержать победу в матче против Милана
Вчера, 23:44
Европа23:44
По стопам Баварии: ПСЖ на выезде разгромил Лилль
23:20
Кайрен Уилсон стал победителем European Masters по снукеру
Легкая атлетика22:57
Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике
Европа22:50
Вильярреал на выезде обыграл Атлетико
Европа22:23
Бохум - Бавария 0:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Европа22:18
Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити: Видео голов и обзор матча
Европа21:49
Гвардиола - о поединке с Ньюкаслом: Это был правильный футбольный матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK