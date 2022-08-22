Аталанта после гола Малиновского не смогла удержать победу в матче против Милана

Клуб из Бергамо отобрал очки у действующего чемпиона Италии.

В воскресенье, 21 августа, в рамках второго тура Серии А Аталанта принимала Милан. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми в данной встрече забили хозяева. Голом отметился атакующий хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Украинец забил на 29-й минуте.

Милан в свою очередь сумел ответить забитым мячом хавбек Исмаэль Беннасер. Алжирец забил на 68-й минуте.

После двух туров Аталанта идет на четвертом месте с 4 очками, а Милана находится на позиции выше с аналогичным количеством баллов.

Аталанта - Милан 1:1

Голы: Малиновский, 29 - Беннасер, 68.

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити (Околи, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Скальвини, 73), Малиновский (Лукман, 73), Сапата (Муриэль, 73).

Милан: Меньян – Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Т. Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 66), Диас (де Кетеларе, 58), Леао (Ориги, 66), Ребич (Жиру, 58).

Предупреждения: Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшити, 78, де Роон, 90+5 - Ребич, 45+1, Тонали, 75, Т. Эрнандес, 78.