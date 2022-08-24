Cын легенды Манчестер Юнайтед подписал профессиональный контракт с Интер Майами
Харви Нэвилл будет играть под руководством своего отца.
Сын Фила Нэвилла Харви начнет свой путь в профессиональном футболе.
Пресс-служба Интер Майами объявила, что игрок подписал с клубом контракт.
Соглашение защитника будет действительно до лета 2024 года. Это первый профессиональный договор в карьере игрока.
Примечательно, что главным тренером "цаплей" является именно Фил Нэвилл.
Напомним, ранее форвард Интера Майами Гонсало Игуаин заявил о намерении завершить карьеру в конце года.