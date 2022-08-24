Cын легенды Манчестер Юнайтед подписал профессиональный контракт с Интер Майами

Харви Нэвилл будет играть под руководством своего отца.

Сын Фила Нэвилла Харви начнет свой путь в профессиональном футболе.

Пресс-служба Интер Майами объявила, что игрок подписал с клубом контракт.

Соглашение защитника будет действительно до лета 2024 года. Это первый профессиональный договор в карьере игрока.

Примечательно, что главным тренером "цаплей" является именно Фил Нэвилл.

Напомним, ранее форвард Интера Майами Гонсало Игуаин заявил о намерении завершить карьеру в конце года.