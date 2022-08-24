Бенфика Яремчука усилилась хавбеком Фейеноорда

Лиссабонская Бенфика поработала на трансферном рынке, усилив центральную ось своего состава.

Как сообщает пресс-служба "орлов", в стан клуба перебрался полузащитник Фредрик Аурснес.

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26-летний исполнитель подписал контракт с лиссабонцами на 5 лет.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, игрок стоял клубу 13 млн евро.

В минувшем сезоне Аурснес провел 50 матчей во всех турнирах, отличившись голом и четырмя результативными передачами.