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Бенфика Яремчука усилилась хавбеком Фейеноорда

Фредрик Аурснес стал одноклубником украинского форварда.
Вчера, 00:16
Фредрик Аурснес
Фредрик Аурснес
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Лиссабонская Бенфика поработала на трансферном рынке, усилив центральную ось своего состава.

Как сообщает пресс-служба "орлов", в стан клуба перебрался полузащитник Фредрик Аурснес.

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26-летний исполнитель подписал контракт с лиссабонцами на 5 лет.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, игрок стоял клубу 13 млн евро.

В минувшем сезоне Аурснес провел 50 матчей во всех турнирах, отличившись голом и четырмя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Бенфика Лиссабон
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