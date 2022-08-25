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Инс: Мы с Роем Кином и Стивом Брюсом не терпели бы Роналду, будь он тогда в раздевалке МЮ

Португалец мог бы почувствовать уроки от "старой школы" футбола.
Сегодня, 19:41
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Инс раскритиковал поведение форварда клуба Криштиану Роналду. 

"Если бы Роналду был в раздевалке Манчестер Юнайтед, которая была у нас, когда я играл с такими игроками, как Рой Кин и Стив Брюс, мы бы его не терпели, и ему бы ничего не сошло с рук.

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Кроме того, я не думаю, что он бы стал так поступать с нами, потому что он знал бы, что ему это не сойдет с рук", – сказал Инс в интервью BoyleSports.

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