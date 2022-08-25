Инс: Мы с Роем Кином и Стивом Брюсом не терпели бы Роналду, будь он тогда в раздевалке МЮ

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Инс раскритиковал поведение форварда клуба Криштиану Роналду.

"Если бы Роналду был в раздевалке Манчестер Юнайтед, которая была у нас, когда я играл с такими игроками, как Рой Кин и Стив Брюс, мы бы его не терпели, и ему бы ничего не сошло с рук.

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Кроме того, я не думаю, что он бы стал так поступать с нами, потому что он знал бы, что ему это не сойдет с рук", – сказал Инс в интервью BoyleSports.