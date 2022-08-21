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Роналду определился со своим будущим

Приход нового игрока заставил португальца сменить свое решение.
Сегодня, 18:51
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Форвард Криштиану Роналду не покинет Манчестер Юнайтед этим летом. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

37-летний португалец проведет в английском клубе этот сезон. Серьезно повлиял на решение португальца трансфер Каземиро в МЮ. Ранее Роналду играл вместе с бразильцем за Реал.

Отметим, в двух стартовых матчах АПЛ манкунианцы потерпели два поражения, занимая последнее место в чемпионате.

Ранее Руни посоветовал тен Хагу не ставить Роналду и Рэшфорда на матч против Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду
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