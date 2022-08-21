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Руни посоветовал тен Хагу не ставить Роналду и Рэшфорда на матч против Ливерпуля

Новый тренер клуба МЛС аргументировано объяснил свое мнение, которое поддержат некоторые фанаты МЮ.
Сегодня, 16:37
Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду / Getty Images
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В понедельник, 22 августа, на Олд Траффорд состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, а потому они еще более особенно будут готовиться к этой принципиальной игре.

Легенда манкунианцев Уэйн Руни, который ныне работает главным тренером в американском Ди Си Юнайтед, в колонке для The Times написал, что бы сделал, будь он на месте Эрика тен Хага.

"Я бы не стал выпускать Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда. Если бы я был на месте Тен Хага, моей главной заботой было бы получение энергии на поле".

"Роналду дал понять, что хочет покинуть клуб. Я не знаю его мотивов, но, как я писал в своей прошлой колонке, я бы позволил ему уйти — он отличный игрок и всегда будет забивать голы, но задача тен Хага — создать команду, которая сможет побороться за титул через три-четыре года. Это означает перестройку с более молодыми игроками".

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"Что касается Маркуса, я думаю, ему нужно хорошенько разобраться в себе и понять, чего он хочет, прежде всего для его же блага. Потому что наблюдать за ним — настоящее беспокойство: он выглядит так, будто хочет быть где угодно, только не на футбольном поле. Я давно не видел его улыбающимся на поле. Его выступления стали хуже". 

"Я исхожу из желания лучшего для него. Он прекрасный парень и он местный, который прошел через все команды Юнайтед, и все хотят, чтобы у него все было хорошо. Но вы посмотрите на разницу между Маркусом сейчас и когда он впервые пришел в команду: страсть, которую он показал, улыбка на его лице, когда он забил. Это ночь и день".

Напомним, что "красные дьяволы" объявили о достигнутой договоренности с мадридским Реалом по трансферу опорника Каземиро. Однако 30-летний бразилец не сможет помочь своей новой команде в предстоящем поединке. Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ Уэйн Руни Криштиану Роналду Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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