Официально: Каземиро - игрок Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед объявил о договоренности по трансферу полузащитника Каземиро из мадридского Реала.

Футболист присоединится к команде после завершения всех деталей.

На счету бразильца 17 трофеев, которые он выиграл со своими клубами и национальной сборной, среди которых пять трофее Лиги чемпионов и Копа Америки.

Раніше повідомлялося, що за гравця "вершкових" керівництво Юнайтед може заплатити 60 мільйонів євро і ще 10 бонусами.