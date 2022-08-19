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Официально: Каземиро - игрок Манчестер Юнайтед

Английский клуб подписал бразильского полузащитника.
Сегодня, 22:17
Каземиро
Каземиро
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Манчестер Юнайтед объявил о договоренности по трансферу полузащитника Каземиро из мадридского Реала.

Футболист присоединится к команде после завершения всех деталей.

На счету бразильца 17 трофеев, которые он выиграл со своими клубами и национальной сборной, среди которых пять трофее Лиги чемпионов и Копа Америки.

Раніше повідомлялося, що за гравця "вершкових" керівництво Юнайтед може заплатити 60 мільйонів євро і ще 10 бонусами.

 

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