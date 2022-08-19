Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с Каземиро

Бразилец близок к переходу в английский клуб.

Полузащитник сборной Бразилии и Реала Каземиро может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Услугами опорника активно интересуется Манчестер Юнайтед. Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб согласовал условия контракта с 30-летним футболистом. Ожидается, что стороны подпишут контракт на четыре гола с возможностью продления еще на сезон.

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На данный момент ведутся переговоры между клубами о сумме трансфера футболиста. Отмечается, что наставник Реала Карло Анчелотти не против ухода Каземиро.

В минувшем сезоне Каземиро провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее Манчестер Юнайтед отреагировал на слухи о возможном разрыве контракта с Роналду.