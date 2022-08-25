Алли перешел в клуб из чемпионата Турции

Полузащитник Деле Алли перешел из Эвертона в Бешикташ. Турецкий клуб объявил о бесплатной аренде англичанина до конца сезона-2022/23.

26-летнему англичанину гарантированно заплатят 2,2 млн евро за год, также он будет получать до 10 тысяч евро за каждый проведенный матч.

Отметим, выкуп Алли обойдется Бешикташу в 8 млн фунтов.

Ｏ ＡＲＴＩＫ ＢİＲ ＫＡＲＡ ＫＡＲＴＡＬ! 🦅



Ｄ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｌ Ｅ



Ａ Ｌ Ｌ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ #WelcomeDele @dele_official pic.twitter.com/NM5jjLS8ZJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2022

В минувшем сезоне на счету англичанина матчей в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед.