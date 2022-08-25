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Алли перешел в клуб из чемпионата Турции

Англичанин пополнил ряды Бешикташа.
Вчера, 21:45
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images
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Полузащитник Деле Алли перешел из Эвертона в Бешикташ. Турецкий клуб объявил о бесплатной аренде англичанина до конца сезона-2022/23.

26-летнему англичанину  гарантированно заплатят 2,2 млн евро за год, также он будет получать до 10 тысяч евро за каждый проведенный матч.

Отметим, выкуп Алли обойдется Бешикташу в 8 млн фунтов.

В минувшем сезоне на счету англичанина матчей в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео бешикташ Деле Алли
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