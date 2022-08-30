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Футбол

Севилья намерена подписать вингера сборной Бельгии

Аднан Янузай может стать футболистом андалусийцев.
Сегодня, 14:00
Аднан Янузай
Аднан Янузай
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Испанская Севилья, стартовавшая не лучшим образом в чемпионате Испании, ищет усиление линии атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, андалусийцы хотят подписать Аднана Янузая в качестве свободного агента.

Бельгийский вингер может стать заменой Лукасу Окампосу, который может стать футболистом амстердамского Аякса.

"Нервионцы" надеятся оформить трансфер Янузая уже сегодня, 30 августа.

В минувшем сезоне бельгиец провел 44 матча во всех турнирах, оформив восемь результативных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Янузай может перейти в Эвертон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол севилья испания
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