Севилья намерена подписать вингера сборной Бельгии

Испанская Севилья, стартовавшая не лучшим образом в чемпионате Испании, ищет усиление линии атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, андалусийцы хотят подписать Аднана Янузая в качестве свободного агента.

Бельгийский вингер может стать заменой Лукасу Окампосу, который может стать футболистом амстердамского Аякса.

"Нервионцы" надеятся оформить трансфер Янузая уже сегодня, 30 августа.

В минувшем сезоне бельгиец провел 44 матча во всех турнирах, оформив восемь результативных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Янузай может перейти в Эвертон.