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Сассуоло и Милан не смогли выявить между собой сильнейшего

Чемпион Италии второй раз в сезоне потерял очки.
Сегодня, 21:27
Сассуоло - Милан / Getty Images
Сассуоло - Милан / Getty Images
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Во вторник, 30 августа, в рамках 4 тура Серии А Сассуоло принимал Милан. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Забить в этой встрече в середине тайма могли хозяева. Лидер клуба Доменико Берарди получил право реализовать 11-метровый, однако голкипер Милана Майк Меньян совершил изящный сейв, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После этого эпизода инициативу в матче перехватили гости, которым там и не удалось вырвать победу, несмотря на немалое количество моментов.

После четырех туров Сассуоло идет на 10 месте с 5 очками, а Милан занимает первую строчку, набрав 8 баллов.

Сассуоло - Милан 0:0

Сассуоло: Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Лопес, Фраттези (Харруи, 69), Торстведт (Матеус Энрике, 69), Кирьякопулос (Маркицца, 84), Берарди (Дефрель, 52), Пинамонти (Альварес, 84).

Милан: Меньян, Флоренци, Кьер (Калулу, 80), Томори, Эрнандес, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 57), Побега (Тонали, 57), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Жиру (Адли, 73), Рафаэл Леау.

Предупреждения: Эрнандес, Салемакерс, Фраттези, Лопес, Феррари, Дефрель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан сассуоло Серия А
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