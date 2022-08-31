Новичок Серии А арендовал таланта Ювентуса
Монца усилилась Николо Ровеллой.
Итальянская Монца усилила центр поля местным талантом.
Как сообщает пресс-служба клуба, новичок Серии А арендовал Николо Ровеллу из туринского Ювентуса.
BENVENUTO Nicolò 🔥💪⚪️🔴#ACMonza #Monza #WelcomeRovella #Rovella pic.twitter.com/kf3NodZOLj— AC Monza (@ACMonza) August 31, 2022
Арендное соглашение рассчитано на один год без опций продления или выкупа футболиста.
В минувшем сезоне Ровелла выступал за Дженоа, сыграв 22 матча и отдав четыре голевых передачи.
В этой кампании итальянец успел отыграть 3 матча за "зебр", не отметившись результатиными действиями.