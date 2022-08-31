Новичок Серии А арендовал таланта Ювентуса

Итальянская Монца усилила центр поля местным талантом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новичок Серии А арендовал Николо Ровеллу из туринского Ювентуса.

Арендное соглашение рассчитано на один год без опций продления или выкупа футболиста.

В минувшем сезоне Ровелла выступал за Дженоа, сыграв 22 матча и отдав четыре голевых передачи.

В этой кампании итальянец успел отыграть 3 матча за "зебр", не отметившись результатиными действиями.