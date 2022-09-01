Агент Роналду не сумел организовать переход своего подопечного в Наполи

Португалец не сменит клуб в это трансферное окно.

Форвард Криштиану Роналду останется в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В подписании нападающего манкунианцев перед закрытием трансферного окна был заинтересован Наполи, однако этот трансфер не состоится. Агент футболиста Жорже Мендеш так и не смог решить вопрос о переходе своего подопечного.

Напомним, контракт 37-летнего португальца с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Роналду 4 матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал вингера Аякса.