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Футбол

Агент Роналду не сумел организовать переход своего подопечного в Наполи

Португалец не сменит клуб в это трансферное окно.
Сегодня, 18:42
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Форвард Криштиану Роналду останется в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В подписании нападающего манкунианцев перед закрытием трансферного окна был заинтересован Наполи, однако этот трансфер не состоится. Агент футболиста Жорже Мендеш так и не смог решить вопрос о переходе своего подопечного.

Напомним, контракт 37-летнего португальца с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Роналду 4 матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал вингера Аякса.

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