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Трансферы Челси, новый защитник для Ман Сити и новичок для соперника Динамо: самые дорогие трансферы дедлайна

Трансферное окно в топ-чемпионатах подошло к концу.
Сегодня, 10:28
Пьер-Эмерик Обамеянг / Chelsea FC
Пьер-Эмерик Обамеянг / Chelsea FC
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В четверг, 1 сентября, в топовых чемпионатах Европы, а также ряда других лиг, завершилось летнее трансферное окно.

В заключительный день футбольный мир стал свидетелем множественных трансферов, которые были совершены грандами и другими европейскими командами.

Самый дорог трансфер в заключительный день совершил Ренн, который приобрел форварда Амина Гуири из Ниццы за 25,2 миллионов фунтов. Второе место по стоимости занимает трансфер Умара Садика из Альмерии в Реал Сосьедад (18 млн фунтов). Тройку лучших замыкает трансфер Карлоса Солера из Валенсии в ПСЖ (16,2 миллионов фунтов).

Вашему вниманию ТОП-10 самых дорогих трансферов в заключительный день трансферного окна:

1. Амин Гуири (из Ниццы в Ренн) - 25,2 млн фунтов.
2. Умар Садик (из Альмерии в Реал Сосьедад) - 18.
3. Карлос Солер (из Валенсии в ПСЖ) - 16,2.
4. Мануэль Аканджи (из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити) - 15,75.
5. Воут Фас (из Реймса в Лестер) - 15,3.
6. Леандер Дендонкер (из Вулверхэмптона в Астон Виллу) - 13,5.
6. Гаэтан Лаборд (из Ренна в Ниццу) - 13,5.
8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из Барселоны в Челси) - 10,8.
9. Йорген Странд Ларсен (из Гронингена в Сельту) - 9,9.
10. Билл Гилмор (из Челси в Брайтон) - 9,36.
10. Джеймс Гарнер (Манчестер Юнайтед U-21 в Эвертон) - 9,36

Ранее сообщалось, что агент Роналду не сумел организовать переход своего подопечного в Наполи.

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