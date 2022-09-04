Тен Хаг: Я буду другом Роналду, а иногда – учителем

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о работе с форвардом Криштиану Роналду.

"Я буду его другом, а иногда буду его учителем. Это зависит от ситуации.

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Как мы все знаем, его не было на предсезонной подготовке, а пропускать предсезонку нельзя. Это основа, и особенно в той игре, которую мы ставим, в манере игры.

Мы играем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Он основан на определенных требованиях, взаимодействии и размещении игроков, на позициях и вне их. Другое дело – физическая подготовка", – сказал тен Хаг в интервью The Guardian.

Напомним, за шесть туров АПЛ португалец не отметился результативными действиями.