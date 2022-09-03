Де Йонг в АПЛ, Роналду в клуб из ЛЧ: Топ-5 трансферов, которые не случились

Это трансферное окно выдалось богатым на интересные переходы. Внимание привлекали не только трансферы за большие деньги, но и переходы свободных агентов. Было и много сделок, которым было не суждено было стать реальностью. Самые интересные из них редакция ISPORT решила выделить в данном материале.

Де Йонг в АПЛ

Природу новостей про уход нидерландского хавбека из Барселоны довольно легко понять. "Сине-гранатовые" попали в тяжелую экономическую ситуацию, а сам футболист перестал быть железным игроком основы ввиду того, что в стартовый состав стал пробиваться юный талант клубной академии в лице Гави. В начале лета нидерландца активно связывали с переходом в Манчестер Юнайтед, что тоже смотрелось логично, ведь манкунианцев возглавил экс-тренер футболиста, а самому клубу был необходим новый полузащитник. Казалось, что все звезды сошлись и игрок обязательно проведет несколько следующих лет в футболке "красных дьяволов", но чем дальше продвигалась ситуация, тем больше эта уверенность угасала. В середине лета на де Йонга и вовсе появился новый претендент. Челси сменил владельца и решил навести шороху на трансферном рынке. Все чаще стали появляться новости о том, что "синие" готовы перебить финансовое предложение МЮ как для игрока, так и для клуба, но в итоге футболист продемонстрировал верность своей нынешней команде и желание бороться за место в старте именно в стане подопечных Хави даже несмотря на то, что столкнулся с хейтом со стороны некоторых фанатов клуба, винящих его в затруднительном положении каталонцев.

Роналду в клуб из ЛЧ

Манчестер Юнайтед в это трансферное окно мог не только приобрести, но и потерять. Примечательно, что и здесь в большей мере замешан Челси. Криштиану Роналду, наверняка, один из наиболее амбициозных футболистов современности и, как выяснилось, португалец оказался очень недоволен тем, что МЮ в минувшем сезоне не удалось пробиться в Лигу чемпионов. Снова-таки после смены владельца лондонского клуба в британских СМИ "взорвалась бомба" с заголовком: Агент Роналду Жорже Мендеш встретился с владельцем Челси Тоддом Боэли. Впрочем, потенциальный трансфер португальца в стан "синих" забраковал наставник клуба Томас Тухель. После этого новостей об уходе форварда, кажется, стало только больше, а вот правды в них наверняка было меньше. Роналду отправляли едва ли не в каждый клуб, выступающий в ЛЧ. В конце трансферного окна во многих европейских чемпионатах даже появилась новость, что португалец согласовал условия контракта с Фенербахче (куда он все-таки еще может перейти, ведь в Турции окно закрывается 8 сентября), а ведь "желтые канарейки" даже не выступают в главном европейском клубном турнире, но пока нападающий остается в МЮ хоть и, судя по всему, потерял единоличное место в старте на позиции центрфорварда

Депай из Барселоны

Еще один нидерландец, которому пророчили уход из Барселоны. Депай - креатура бывшего наставника каталонцев Рональда Кумана и после того, как нидерландского специалиста уволили из клуба, форвард присел на скамейку запасных. Футболиста отправляли в туринский Ювентус. Появлялась даже информация о том, что Мемфис разорвет контракт с каталонцами и перейдет в стан "зебр" на правах свободного агента. СМИ писали о зарплате Депая в новом клубе, но в последний момент туринцы арендовали польского форварда Аркадиуша Милика, отказавшись от нападающего сборной Нидерландов. В этот момент на сцене снова появился Челси. Исполнителя вплоть до последней секунды отправляли в стан лондонцев, но коллектив Томаса Тухеля усилил другой форвард "блаугранас" в лице Пьера-Эмерика Обамеянга, а Депай остался довольствоваться ролью запасного.

Малиновский в Тоттенхэм или Марсель

Буквально перед стартом чемпионата Италии стало известно, что хавбек Аталанты Руслан Малиновский может покинуть клуб. Украинец мог пойти на повышение в Тоттенхэм, что казалось довольно логичным трансфером, ведь коуч "шпор" Антонио Конте и рулевой бергамасков Джан Пьеро Гасперини проповедуют довольно схожий стиль игры. Немногим позже на футболиста стал претендовать Марсель, который также возглавляет тренер с опытом работы в Серии А, а именно Игор Тудор, входивший в тренерский штаб Ювентуса и тренировавший Верону.

Ко всему прочему добавилась и критика в сторону украинца от наставника "богини". Гасперини заявил, что клубу необходим футболист, который будет забивать более шести голов за сезон (именно столько было на счету Малиновского в прошлой кампании), но полузащитник ответил на это отменным началом сезона, что заставило руководство клуба отказаться от планов о продаже футболиста.

Мудрик в топовый европейский чемпионат

Украинский вингер стал открытием прошлого сезона в УПЛ и успел показать себя в ЛЧ в матчах против Реала и Монако. После завершения сезона-2021/22 за Мудриком выстроилась очередь из европейских середняков. Активнее всех были Брентфорд и Байер. Что касается "фармацевтов", то в определенный момент даже появилась информация, что исполнитель прошел медосмотр в клубе и осталось лишь объявить о трансфере, но если бы это случилось, то украинца бы не было в этом списке. Также мелькали новости об интересе со стороны Ниццы, Арсенала Александра Зинченко и Эвертона Виталия Миколенко, но все эти клубы отпугнула сумма потенциальной сделки. По информации авторитетных источников, "горняки" требовали за футболиста от 30 до 50 млн евро, не желая делать скидку в связи с полномасштабным вторжением армии рф на территорию Украины. Возможно, донецкий клуб об этом пожалеет, ведь следующим летом за футболистом может никто не прийти, что может стать вполне вероятным развитием событий, если Мудрик продолжит играть так же, как в первом матче после закрытия трансферного окна, где он еще в первом тайме получил прямую красную карточку.

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