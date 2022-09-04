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Отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал

Сразу несколько факторов повлияли на решение футболиста.
Сегодня, 13:26
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Отец форварда Эрлинга Холанда рассказал, почему его сын перешел Манчестер Сити, а не в Реал.

"Мы задумались: "Кому нужен центральный нападающий?" Это и стало первым критерием. Манчестер Сити мы оценили на 10 баллов из 10 в этом отношении. Это был идеальный вариант.

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Реалу мы поставили 5 или 6 из 10. Дело в том, как сейчас играет Карим Бензема. А еще мы думали, что они подпишут Мбаппе", – приводит слова Альф-Инге издание Sport.fr.

Напомним, трансфер Холанда обошелся "горожанам" почти в 70 млн евро. В текущем сезоне АПЛ норвежец забил 10 голов и отдал 1 ассист в 6 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд
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