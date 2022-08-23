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Холанд назвал форварда, на которого хочет равняться

Норвежец в восторге от прогресса Бензема.
Вчера, 23:56
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о нападающем Реала Каримом Бензема.

"Я не знаю, что произойдет, но будущее должно быть всегда связано с обучением и развитием. Никогда нельзя прекращать искать новые пути, чтобы стать лучше.

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Посмотрите на Карима Бензема в Реале. Ему уже 34 года, и вдруг за последние пару лет он стал еще лучше как игрок. Это безумно здорово. Я хочу так же", – сказал Холанд в интервью FourFourTwo.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Бензема 27 голов и 12 ассистов в 32 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Карим Бензема Эрлинг Холанд
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