Бавария хочет усилиться форвардом Тоттенхэма

Мюнхенцы будут надеяться на то, что Харри Кейн не продлит с клубом контракт.

Мюнхенская Бавария настроена усилить атакующую линию в дальнейшем будущем.

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, "красные" нацелились на нападющего Тоттенхэма Харри Кейна.

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Боссы немецкого гранда надеются, что англичанин не продлит контракт с "шпорами" и летом следующего года его можно будет приобрести по приемлимой цене.

В этом сезоне Кейн за 6 матчей в чемпионате Англии отличился пятью забитыми мячами.