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Фердинанд рассказал, кого бы он хотел видеть в качестве нового тренера Челси

Англичанин ждет наставника Лестера у руля "синих".
Сегодня, 20:29
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images
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Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд предложил Челси пригласить главного тренера Лестера Брендана Роджерса.

"Я думаю, что это было бы логичное и не слишком странное назначение. Он уже работал в Челси, а в других клубах доказал, что способен завоевывать трофеи и строить команду.

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Он выиграл Кубок Англии с Лестером, не считавшимся фаворитом. Да, сейчас у команды проблемы, но во многом они связаны с нехваткой приобретений. Ее текущее место не отражает способностей Роджерса.

Но могут ли владельцы Челси закрыть глаза на эту ситуацию и, уволив Тухеля, взять тренера со дна таблицы АПЛ? Не думаю, что они будут изучать его кандидатуру", – сказал Фердинанд на своем YouTube-канале.

Напомним, Челси нашел замену Тухелю в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рио Фердинанд
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