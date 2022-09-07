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Зидан среди претендентов на замену Тухелю в Челси

Известно, кем Челси может заменить уволенного тренера.
Сегодня, 13:08
Почеттино и Зидан / Getty Images
Почеттино и Зидан / Getty Images
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Лондонский Челси после поражения в первом матче Лиги чемпионов против Динамо Загреб принял решение уволить главного тренера Томаса Тухеля.

Клуб уже определился с возможными кандидатами на замену немецкому специалисту.

Как сообщает Sky Sports, руководство Челси запросило возможность встретиться с тренером Брайтона Грэмом Поттером. Также "синие" обратятся к двум свободным звездным наставникам - Зинедину Зидану и Маурисио Почеттино.

Напомним, что после первого игрового дня в ЛЧ своей работы лишился не только Тухель, а и другой немецкий тренер - наставник РБ Лейпциг Доменико Тедеско.

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