Челси нашел замену Тухелю в АПЛ

Сегодня, 7 сентября, лондонский Челси неожиданно для всех объявил об отставке немецкого специалиста Томаса Тухеля.

"Синие" не стали долго искать замену своему уже экс-наставнику, обратившись к тренеру, который успел зарекомендовать себя в АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонцы подготовили предложение контракта главному тренеру Брайтона Грэму Поттеру.

"Чайки" позволили руководство Челси вести переговоры с своим рулевым. В случае если команде и специалисту удастся договорить об условиях соглашения, с Брайтоном обсудят компенсацию за уход англичанина.

Chelsea are preparing the contract proposal for Graham Potter but main priority will be discussing on long-term project. He’s the favourite — while Pochettino is now waiting for Chelsea to decide. 🚨🔵 #CFC



Brighton will discuss with Chelsea on compensation/clause right after. pic.twitter.com/d3M8jlBJVo