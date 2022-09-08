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Мерсон: Зидан – единственный, кто подходит Челси

Телевизионный эксперт назвал своего фаворита на пост главы клуба.
Сегодня, 10:15
Пол Мерсон / Getty Images
Пол Мерсон / Getty Images
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Бывший игрок Арсенала Пол Мерсон считает, что Челси стоит пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

"Как мне кажется, единственный, кто подходит Челси по всем статьям, это Зидан. Он легенда. Никто в нем не сомневается. Он был одним из лучших футболистов мира и затем тренировал Реал, работал с топ-игроками.

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Он не из тех, кто хочет провести в одном месте пять лет, выстраивая команду. Он хочет добиваться всего сразу. Зидан хочет команду, полную суперзвезд, и люди будут к нему прислушиваться", – сказал Мерсон в интервью Sky Sports.

Ранее Фердинанд рассказал, кого бы он хотел видеть в качестве нового тренера Челси.

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