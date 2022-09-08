Мерсон: Зидан – единственный, кто подходит Челси

Бывший игрок Арсенала Пол Мерсон считает, что Челси стоит пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

"Как мне кажется, единственный, кто подходит Челси по всем статьям, это Зидан. Он легенда. Никто в нем не сомневается. Он был одним из лучших футболистов мира и затем тренировал Реал, работал с топ-игроками.

Читайте также: Тухель получит серьезную компенсацию за увольнение из Челси

Он не из тех, кто хочет провести в одном месте пять лет, выстраивая команду. Он хочет добиваться всего сразу. Зидан хочет команду, полную суперзвезд, и люди будут к нему прислушиваться", – сказал Мерсон в интервью Sky Sports.

Ранее Фердинанд рассказал, кого бы он хотел видеть в качестве нового тренера Челси.