Тухель получит серьезную компенсацию за увольнение из Челси

Сегодня днем, 7 сентября, лондонский Челси объявил об увольнении Томаса Тухеля.

Как стало известно Daily Mail, "синие" выплатят немецкому специалисту большую компенсацию за расторжение контракта.

Руководство лондонцев должно будет обогатить Тухеля на 13 миллионов в европейской валюте.

Также по 2 миллиона получат члены тренерского штаба немца.

За время пребывания на посту наставника Челси специалист смог завоевать Лигу чемпионов, Супекубок УЕФА и клубный ЧМ.

Напомним, главным претендентом на замену Тухелю является рулевой Брайтона Грэм Поттер.