Тухель получит серьезную компенсацию за увольнение из Челси
Немецкому специалисту выплатят более 10 млн евро.
Сегодня днем, 7 сентября, лондонский Челси объявил об увольнении Томаса Тухеля.
Как стало известно Daily Mail, "синие" выплатят немецкому специалисту большую компенсацию за расторжение контракта.
Руководство лондонцев должно будет обогатить Тухеля на 13 миллионов в европейской валюте.
Также по 2 миллиона получат члены тренерского штаба немца.
За время пребывания на посту наставника Челси специалист смог завоевать Лигу чемпионов, Супекубок УЕФА и клубный ЧМ.
Напомним, главным претендентом на замену Тухелю является рулевой Брайтона Грэм Поттер.