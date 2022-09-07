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Футбол

Тухель получит серьезную компенсацию за увольнение из Челси

Немецкому специалисту выплатят более 10 млн евро.
Сегодня, 20:45
Томас Тухель / Daily Mail
Томас Тухель / Daily Mail
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Сегодня днем, 7 сентября, лондонский Челси объявил об увольнении Томаса Тухеля.

Как стало известно Daily Mail, "синие" выплатят немецкому специалисту большую компенсацию за расторжение контракта.

Руководство лондонцев должно будет обогатить Тухеля на 13 миллионов в европейской валюте.

Также по 2 миллиона получат члены тренерского штаба немца.

За время пребывания на посту наставника Челси специалист смог завоевать Лигу чемпионов, Супекубок УЕФА и клубный ЧМ.

Напомним, главным претендентом на замену Тухелю является рулевой Брайтона Грэм Поттер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Томас Тухель
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