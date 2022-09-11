Ювентус едва спасся от поражения в безумном матче чемпионата с Салернитаной

В воскресенье, 11 сентября, Ювентус в рамках шестого тура итальянской Серии А принимал на своем поле Салернитану.

Команда Массимилиано Аллегри, уступая по ходу поединка в два мяча, сумела уйти от поражения на последних минутах встречи, завершив игру вничью 2:2.

Еще в первом тайме гости смогли дважды поразить ворота туринцев - Антонио Кандрева вывел Салернитану вперед, а перед перерывом Кшиштоф Пентек удвоил преимущество, реализовав пенальти.

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Во второй половине встречи Ювентус достаточно быстро отквитал один мяч усилиями Глейсона Бремера. Уже в компенсированное время матча Леонардо Бонуччи сравнял счет. Итальянский ветеран не смог переиграть голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки, но на добивании исправился.

Через минуту "бьянконери" могли вырвать победу, когда отличился Аркадиуш Милик, но гол был отменен после видеоповтора. Тем не менее польский форвард уже начал праздновать, снял с себя футболку и заработал предупреждение, которое стало для него вторым.

Также в компенсированное к матчу время после массовой стычки прямые красные карточки заработали Хуан Куадрадо и Федерико Фасио. Кроме того, был удален главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

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После шести сыгранных матчей Ювентус с десятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Салернитана, набрав семь баллов, расположилась на десятой позиции.

Ювентус - Салернитана 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Ювентус - Салернитана 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+2 - Кандрева, 18, Пентек, 45+4 (пен.)

Нереализованный пенальти: Бонуччи, 90+2 (вратарь)

Ювентус: Перин, Куадрадо, Бремер, Бонуччи, Де Шильо (Сандро, 64), МакКенни (Суле, 84), Паредес, Миретти (Фаджоли, 64), Костич (Данило, 79), Кин (Милик, 46), Влахович

Салернитана: Сепе, Бронн, Фасио, Данилюк, Кандрева, Кулибали, Маджоре (Кастанос, 81), Вильена (Самбия, 90+10), Мадзокки, Пентек (Ботхейм, 61, Дьомбер, 90+10), Диа (Бонаццоли, 81)

Предупреждения: Паредес, 27, Кин, 32, Бремер, 45+4, Милик, 84 - Маджоре, 38, Фасио, 53, Пьонтек, 55, Сепе, 72

Удаления: Милик, 90+5 (вторая желтая), Куадрадо, 90+9 (прямая красная) - Фасио, 90+9 (прямая красная).