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Ювентус - Салернитана 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 00:50
Ювентус вырвал ничью в матче с Салернитаной / Getty Images
Ювентус вырвал ничью в матче с Салернитаной / Getty Images
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В воскресенье, 11 сентября, Ювентус в матче шестого тура итальянской Серии А встречался на своем поле с Салернитаной.

"Бьянконери", проигрывая после первого тайма в два мяча, сумели спастись от поражения, вырвав на последних минутах ничью 2:2.

Счет в поединке на 18-й минуте открыл Антонио Кандрева, а перед перерывом Кшиштоф Пентек удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.

В начале второго тайма Ювентус сократил отставание стараниями Глейсона Бремера и только в компенсированное к поединку время смог сравнять счет. Леонардо Бонуччи ударом с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть голкипера, но на добивании был точным.

Туринская команда сразу же забила третий, но гол Аркадиуша Милика был отменен после просмотра арбитром видеоповтора. Сам же польский нападающий получил второе предупреждение за свое празднование и был удален.

Кроме того, после массовой стычки прямые красные карточки заработали Хуан Куадрадо и Федерико Фасио. Также был удален главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Салернитана:

Ювентус - Салернитана 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+2 - Кандрева, 18, Пентек, 45+4 (пен)

Нереализованный пенальти: Бонуччи, 90+2 (вратарь)

Ювентус: Перин, Куадрадо, Бремер, Бонуччи, Де Шильо (Сандро, 64), МакКенни (Суле, 84), Паредес, Миретти (Фаджоли, 64), Костич (Данило, 79), Кин (Милик, 46), Влахович

Салернитана: Сепе, Бронн, Фасио, Данилюк, Кандрева, Кулибали, Маджоре (Кастанос, 81), Вильена (Самбия, 90+10), Мадзокки, Пентек (Ботхейм, 61, Дьомбер, 90+10), Диа (Бонаццоли, 81)

Предупреждения: Паредес, 27, Кин, 32, Бремер, 45+4, Милик, 84 - Маджоре, 38, Фасио, 53, Пьонтек, 55, Сепе, 72

Удаления: Милик, 90+5 (вторая желтая), Куадрадо, 90+9 (прямая красная) - Фасио, 90+9 (прямая красная).

Источник: MEGOGO

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Ювентус - Салернитана 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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