"Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса

В рамках пятого тура чемпионата Испании Барселона на выезде обыграла Кадис (4:0).

В концовке встречи, при счете 2:0, одному из болельщиков на стадионе стало плохо, из-за чего главный арбитр встречи прервал игру.

Футболисты команд ушли в раздевалку, пока врачи оказывали помощь пострадавшему. Голкипер Кадиса Ледесма в тот момент бросился к боковой линии, чтобы помочь быстро доставить дефибриллятор фанату, у которого случился сердечный приступ. Болельщика удалось спасти, после чего футболисты продолжили игру.

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На последних минутах игры Барселоны забила еще дважды. Немецкий стриминговый сервис DAZN по ходу матча после четвертого гола оставил пост в Twitter, где показывается четвертый гол: "Когда твой лучший друг в воротах соперника". Таким образом, сервис решил потроллить голкипера Ледесму.

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген заступился за своего коллегу, осудив действие стримингового сервиса: "Неуместно и неуважительно. Уже не в первый раз! Позор вам!".

DAZN позднее удалил пост и извинился за его публикацию. По словам редакции, они не знали, что на трибуны была вызвана неотложная медицинская помощь.

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"Мы приносим свои извинения за неуместный пост о матче между Кадисом и Барсой, который мы удалили. Мы видели только голы и опубликовали их, и не знали о серьезных событиях, которые уже произошли в игре. Желаем пострадавшему скорейшего выздоровления".

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона занимает второе место, имея 13 очков. Кадис замыкает таблицу, не набрав ни одного очка за пять туров.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Кадис - Барселона.