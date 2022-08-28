Фанаты Манчестер Юнайтед захейтили популярного боксера, который пошутил над формой Фергюсона

Бывший объединенный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан стал участником скандала с участием легендарного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

35-летний боксер встретился с именитым шотландцем на Олд Траффорд, где они обменялись любезностями прямо в коридоре. Во время общения Фергюсон визуально оценил физическую форму Хана, который в мае текущего года завершил профессиональную карьеру.

Все бы ничего, однако британец решил руками потрогать и потереть живот 80-летнего функционера, который продолжает работать в Манчестер Юнайтед. Пошутивши над физической формой шотландца, они сделали несколько памятных фотографий.

Несмотря на мирное общение, фанаты не стерпели поведение Хана, посчитав, что он оскорбил Фергюсона своим поведением.

"Не могу поверить, что Амир потер ему живот".

"Человек полностью нарушил покой Ферги, почесав живот. Фергюсон пришел домой и сразу устроил бой с тенью Хана в зеркале".

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Примечательно, что другие болельщики раскритиковали подпись к видео, ведь она была взята из Википедии.

"Приятно познакомиться с сэром Алексом Фергюсоном на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Наиболее известен тем, что руководил Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год. Он широко известен как один из величайших футбольных менеджеров всех времен", - написал Хан.

Ранее сообщалось, что сын легенды Манчестер Юнайтед подписал профессиональный контракт с Интер Майами