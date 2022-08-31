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Футбол

Троллинг дня: Талисман Саутгемптона поиздевался над Аспиликуэтой в подтрибунном помещение

Испанца поставили в неловкое положение.
Сегодня, 11:24
Сесар Аспиликуэта / Getty Images
Сесар Аспиликуэта / Getty Images
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В рамках пятого тура чемпионата Англии Саутгемптон на своем поле сенсационно обыграл Челси (2:1).

"Святые" в первом тайме пропустили, однако сумели перевернуть игру еще до перерыва, забив дважды. Авторами голов стали Лавиа и Армстронг.

Примечательно, что до стартового свистка талисман Саутгемптона поиздевался над капитаном Челси Сесаром Аспиликуэтой.

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Мальчик протянул руку опытному испанцу для того, чтобы поздороваться с ним. Однако, как только, футболист вытянул руку навстречу, юный болельщики "святых" убрал свою и потроллил того.

"Мы хотели бы предоставить этот официальный ответ всем, кто сомневался, что мы сегодня выиграем", - отреагировала на видео пресс-служба Саутгемптона.

Отметим, в турнирной таблице АПЛ "святые" идут на седьмом месте с семью очками, а Челси расположился на восьмой позиции с семью баллами.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Саутгемптон - Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси саутгемптон АПЛ чемпионат Англии Сесар Аспиликуэта
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Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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