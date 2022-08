Троллинг дня: Талисман Саутгемптона поиздевался над Аспиликуэтой в подтрибунном помещение

В рамках пятого тура чемпионата Англии Саутгемптон на своем поле сенсационно обыграл Челси (2:1).

"Святые" в первом тайме пропустили, однако сумели перевернуть игру еще до перерыва, забив дважды. Авторами голов стали Лавиа и Армстронг.

Примечательно, что до стартового свистка талисман Саутгемптона поиздевался над капитаном Челси Сесаром Аспиликуэтой.

Мальчик протянул руку опытному испанцу для того, чтобы поздороваться с ним. Однако, как только, футболист вытянул руку навстречу, юный болельщики "святых" убрал свою и потроллил того.

We would like to provide this official response to anyone who doubted we would win tonight 😝pic.twitter.com/B5guGLgI1s