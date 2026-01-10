iSport.ua
Футбол

Чарльтон - Челси 1:5: обзор матча и результат игры 10.01.2026

Лиам Росеньор дебютировал во главе "синих" с победы над представителем Чемпионшипа.
Вчера, 23:59       Автор: Игорь Мищук
Челси разгромил Чарльтон / Getty Images
В субботу, 10 января, Челси встречался в гостях с Чарльтоном в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

В первом поединке под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора "синие" разобрались с соперником, одержав разгромную победу в дерби со счетом 5:1.

Читай также: Манчестер Сити устроил избиение представителю третьего дивизиона в Кубке Англии

Челси доминировал в первой половине встречи, однако сумел поразить ворота соперника только в компенсированное к тайму время, когда отличился Йоррел Хато.

После перерыва Тосин Адарабиойо забил второй мяч гостей, однако на 57-й минуте Майлз Либерн вернул интригу, сократив отставание. Все же уже спустя пять минут Марк Гию восстановил преимущество в два гола.

А довести счет до разгромного "синим" удалось уже в компенсированное к матчу время благодаря результативным действиям Энцо Фернандеса. Сначала аргентинец ассистировал Педру Нету, а вскоре забил сам, реализовав пенальти.

Статистика матча Чарльтон - Челси 1/32 финала Кубка Англии

Чарльтон - Челси 1:5

Голы: Либерн, 57 - Хато, 45+4, Адарабиойо, 50, Гию, 62, Нету, 90+1, Фернандес, 90+4 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 3.59
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 11 - 30
Удары в створ: 3 - 16
Угловые: 3 - 6
Фолы: 11 - 7

Чарльтон: Мэннион - Гаф, Джонс, Белл (Олаофе, 74) - Ковентри (Андерсон, 66) - Бри, Кэри, Докерти (Ренкин-Костелло, 67), Кэмпбелл (Ниббс, 82) - Либерн, Келман (Гиллесфи, 66).

Челси: Йоргенсен - Ачемпонг, Адарабиойо, Бадьяшиль, Хато (Фофана, 85) - Кайседо, Сантос - Гиттенс, (Эстевао, 66) Буонанотте (Фернандес, 69), Гарначо (Нету, 85) - Гию (Делап, 69).

Предупреждения: Докерти - Бадьяшиль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси чарльтон Кубок Англии

