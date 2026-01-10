Манчестер Сити - Эксетер 10:1: обзор матча и результат игры 10.01.2026

Команда Гвардиолы не заметила соперника, оформив десять голов в поединке.

В субботу, 10 января, Манчестер Сити принимал на своем поле Эксетер в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Подопечные Хосепа Гвардиолы легко разобрались с командой из третьего английского дивизиона, нанеся сопернику сокрушительное поражение со счетом 1:10.

Манчестер Сити ожидаемо полностью доминировал во встрече и еще до перерыва лишил интриги это противостояние. К середине первого тайма Макс Оллин и Родри обеспечили своей команде преимущество в два гола, а под конец первой половины автоголы Джейка Дойл-Хейса и Джека Фицвотера довели результат в пользу хозяев поля до разгромного.

В начале второго тайма Рико Льюис забил пятый гол Манчестер Сити с передачи дебютанта Антуана Семеньо, а вскоре зимний новичок записал себе в актив еще и первый результативный удар в составе команды.

Затем Тиджани Рейндерс, Нико О'Райлли и Райан Макайду довели разрыв в счете до девяти мячей, на что Эксетер ответил голом Джорджа Бирча. Тем не менее в компенсированное к матчу время Льюис оформил дубль, окончательно довершив разгром соперника.

Статистика матча Манчестер Сити - Эксетер 1/32 финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Эксетер 10:1

Голы: Оллин, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (аг), Фицвотер, 45+2 (аг), Льюис, 49, 90+1, Сэменьо, 54, Рейндерс, 72, О'Райли, 79, Макайду, 86 - Бирч, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.84 - 0.56

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 7 - 3

Фолы: 8 - 9

Манчестер Сити: Траффорд - Льюис, Хусанов, Оллин (Силва, 64), Аке (Мфуни, 46) - Родри (О'Райлли, 46) - Макайду, Рейндерс, Шерки, Семеньо (Доку, 64) - Холанд (Мукаса, 46).

Эксетер: Уитворт - Тернс, Фицвотер, Вудхаус - Нисканен, Дойл-Хейс, Брирли, Оукс (Бирч, 82) - Коул (Хиггинс, 59) - Верем (Мэдженнис, 46), Эйтчисон (Мендес Гомес, 59).

Предупреждение: Вудхаус.

