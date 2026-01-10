iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Эксетер 10:1: обзор матча и результат игры 10.01.2026

Команда Гвардиолы не заметила соперника, оформив десять голов в поединке.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити сокрушил Эксетер / Getty Images
Манчестер Сити сокрушил Эксетер / Getty Images

В субботу, 10 января, Манчестер Сити принимал на своем поле Эксетер в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Подопечные Хосепа Гвардиолы легко разобрались с командой из третьего английского дивизиона, нанеся сопернику сокрушительное поражение со счетом 1:10.

Читай также: Ноттингем Зинченко вылетел из Кубка Англии от середняка Чемпионшипа

Манчестер Сити ожидаемо полностью доминировал во встрече и еще до перерыва лишил интриги это противостояние. К середине первого тайма Макс Оллин и Родри обеспечили своей команде преимущество в два гола, а под конец первой половины автоголы Джейка Дойл-Хейса и Джека Фицвотера довели результат в пользу хозяев поля до разгромного.

В начале второго тайма Рико Льюис забил пятый гол Манчестер Сити с передачи дебютанта Антуана Семеньо, а вскоре зимний новичок записал себе в актив еще и первый результативный удар в составе команды.

Затем Тиджани Рейндерс, Нико О'Райлли и Райан Макайду довели разрыв в счете до девяти мячей, на что Эксетер ответил голом Джорджа Бирча. Тем не менее в компенсированное к матчу время Льюис оформил дубль, окончательно довершив разгром соперника.

Статистика матча Манчестер Сити - Эксетер 1/32 финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Эксетер 10:1

Голы: Оллин, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (аг), Фицвотер, 45+2 (аг), Льюис, 49, 90+1, Сэменьо, 54, Рейндерс, 72, О'Райли, 79, Макайду, 86 - Бирч, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.84 - 0.56
Владение мячом: 72% - 28%
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 7 - 3
Фолы: 8 - 9

Манчестер Сити: Траффорд - Льюис, Хусанов, Оллин (Силва, 64), Аке (Мфуни, 46) - Родри (О'Райлли, 46) - Макайду, Рейндерс, Шерки, Семеньо (Доку, 64) - Холанд (Мукаса, 46).

Эксетер: Уитворт - Тернс, Фицвотер, Вудхаус - Нисканен, Дойл-Хейс, Брирли, Оукс (Бирч, 82) - Коул (Хиггинс, 59) - Верем (Мэдженнис, 46), Эйтчисон (Мендес Гомес, 59).

Предупреждение: Вудхаус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кубок Англии

Статьи по теме

Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити
Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии
Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение
Эвертон Миколенко вылетел из Кубка Англии от Сандерленда Эвертон Миколенко вылетел из Кубка Англии от Сандерленда

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Другие страны20:00
Кубок африканских наций-2025: Нигерия вышла в полуфинал, одолев Алжир, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром
Европа19:58
Астон Вилла рассмотрит возвращение бывшего форварда
Биатлон19:48
Украина сделает замену в составе мужской сборной на следующий этап Кубка мира
Европа19:15
Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити
Европа18:59
Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии
Европа18:58
Манчестер Сити устроил избиение представителю третьего дивизиона в Кубке Англии
Киберспорт18:15
NaVi обыграли Team Lynx в нижней сетке квалификации DreamLeague Season 28
Футзал18:10
Экстра-лига по футзалу: Атлетик дожал Авалон, ХИТ разгромил Тайр Эксперт, Кардинал переиграл Ураган
Биатлон17:55
Украина определилась с составом на мужскую эстафету в Оберхофе
Европа17:54
Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK