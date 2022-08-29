С синяком под глазом: Лапорта обескуражил своим видом на победном матче Барселоны

Жоан Лапорта попал под прицелы камер на домашней игре Ла Лиги.

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Вальядолид.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта по традиции присутствовал на матче, однако в этой игре он получил особое внимание.

Функционер появился на трибунах стадиона в черных очках, а уже в компании владельца Вальядолида Роналдо он снял их. Как оказалось, Лапорта прятал свой синяк под правым глазом.

Примечательно, что позднее функционер уже не стеснялся фингала, и даже указывал на него.

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Как сообщает испанское издание As, синяк под глазом Лапорты - это бытовой несчастный случай.

Несмотря на плохой внешний вид Лапорты, Барселона показала яркую игру, выиграв ее со счетом 4:0. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.