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Футбол

С синяком под глазом: Лапорта обескуражил своим видом на победном матче Барселоны

Жоан Лапорта попал под прицелы камер на домашней игре Ла Лиги.
Сегодня, 10:20
Жоан Лапорта / The Sun/thesun.co.uk
Жоан Лапорта / The Sun/thesun.co.uk
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В рамках четвертого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Вальядолид.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта по традиции присутствовал на матче, однако в этой игре он получил особое внимание.

Функционер появился на трибунах стадиона в черных очках, а уже в компании владельца Вальядолида Роналдо он снял их. Как оказалось, Лапорта прятал свой синяк под правым глазом.

Примечательно, что позднее функционер уже не стеснялся фингала, и даже указывал на него.

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Как сообщает испанское издание As, синяк под глазом Лапорты - это бытовой несчастный случай.

Несмотря на плохой внешний вид Лапорты, Барселона показала яркую игру, выиграв ее со счетом 4:0. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Жоан Лапорта внешний вид
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