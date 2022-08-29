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Барселона - Вальядолид 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Барселона - Вальядолид: Видео голов / Getty Images
Барселона - Вальядолид: Видео голов / Getty Images
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В рамках третьего тура чемпионата Испании Барселона на своем поле разгромила Вальядолид (4:0).

Каталонский клуб с первых минут доминировал на поле, что позволило ему прижать соперника к своей штрафной.

Первый гол был забит на 24-й минуте, а его автором стал Роберт Левандовски. Перед перерывом Педри удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме польский нападающий оформил дубль, а точку в игре поставил Серхио Роберто, который забил в компенсированное время.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Вальядолид:

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