Лидер Портленда Авдия травмировал спину

Форвард Портленда Дени Авдия в матче против Нью-Йорка получил травму.

За 2 минуты до конца четвертой четверти лидер Трэйл Блэйзерс выпрыгнул, но после приземления схватился за спину. Хозяева взяли тайм-аут, а форвард тут же отправился в раздевалку и не вернулся на площадку.

После матча Дени Авдия ответил на вопросы журналистов о своём состоянии, он заявил, что с ним всё будет в порядке.

За 38 минут на паркете форвард успел набрать 25 очков, 5 подборов и 4 передачи.

К слову, накануне прошло баскетбольное дерби украинцев.

