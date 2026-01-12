iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Портленда Авдия травмировал спину

Набрал 25 очков и ушёл с площадки из-за травмы спины.
Сегодня, 11:37       Автор: Валентина Чорноштан
Дени Авдия / Getty Images
Дени Авдия / Getty Images

Форвард Портленда Дени Авдия в матче против Нью-Йорка получил травму.

За 2 минуты до конца четвертой четверти лидер Трэйл Блэйзерс выпрыгнул, но после приземления схватился за спину. Хозяева взяли тайм-аут, а форвард тут же отправился в раздевалку и не вернулся на площадку.

После матча Дени Авдия ответил на вопросы журналистов о своём состоянии, он заявил, что с ним всё будет в порядке.

За 38 минут на паркете форвард успел набрать 25 очков, 5 подборов и 4 передачи.

К слову, накануне прошло баскетбольное дерби украинцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
Динамо распрощалось с защитником Динамо распрощалось с защитником

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Биатлон13:45
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Украина13:29
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Бокс13:18
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
Украина12:52
Динамо распрощалось с защитником
Европа12:45
Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ
Теннис12:10
Сапронов - о том, почему Костюк проиграла Соболенко: Не хватает одного
Европа11:37
Лидер Портленда Авдия травмировал спину
Бокс11:03
Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
Теннис10:45
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
Европа10:07
Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK