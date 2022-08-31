Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

В рамках пятого тура чемпионата Англии Челси на выезде уступил Саутгемптону (1:2).

Счет в матче был открыт на 23-й минуте после точного выстрела Рахима Стерлинга. Спустя пару минут "святые" отыгрались за счет точного удара Лавиа.

Перед перерывом Армстронг вывел Саутгемптон вперед, забив в компенсрованное время.

Во втором тайме команды действовали более аккуратно, что к голам больше не привело.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Саутгемптон - Челси:

Саутгемптон - Челси 2:1

Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 - Стерлинг, 23

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Перро (Дженепо, 73) - Эльюнусси, Уорд-Проуз, Диалло, Лавиа (Арибо, 60) - Армстронг (Войнович, 86), Адамс.

Челси: Менди - Аспиликуэта (Броя, 66), Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья - Жоржиньо (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Ковачич, 46), Маунт - Зиеш, Хавертц (Пулишич, 66), Стерлинг.

Предупреждения: Салису, Уорд-Проуз, Пулишич.