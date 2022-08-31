iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:20
Саутгемптон - Челси: Видео голов / Getty Images
Саутгемптон - Челси: Видео голов / Getty Images
0 0 0

В рамках пятого тура чемпионата Англии Челси на выезде уступил Саутгемптону (1:2).

Счет в матче был открыт на 23-й минуте после точного выстрела Рахима Стерлинга. Спустя пару минут "святые" отыгрались за счет точного удара Лавиа.

Перед перерывом Армстронг вывел Саутгемптон вперед, забив в компенсрованное время.

Во втором тайме команды действовали более аккуратно, что к голам больше не привело.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Саутгемптон - Челси:

Саутгемптон - Челси 2:1
Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 - Стерлинг, 23

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Перро (Дженепо, 73) - Эльюнусси, Уорд-Проуз, Диалло, Лавиа (Арибо, 60) - Армстронг (Войнович, 86), Адамс.

Челси: Менди - Аспиликуэта (Броя, 66), Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья - Жоржиньо (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Ковачич, 46), Маунт - Зиеш, Хавертц (Пулишич, 66), Стерлинг.

Предупреждения: Салису, Уорд-Проуз, Пулишич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси саутгемптон АПЛ чемпионат Англии видео голов обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Тевтония - Лейпциг 0:8 Видео голов и обзор матча Кубка Германии Тевтония - Лейпциг 0:8 Видео голов и обзор матча Кубка Германии
Дубль Дибалы в обзоре матча чемпионата Италии Рома - Монца Дубль Дибалы в обзоре матча чемпионата Италии Рома - Монца
Защитник Динамо выбыл на 2-3 недели из-за травмы Защитник Динамо выбыл на 2-3 недели из-за травмы
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина10:20
Защитник Динамо выбыл на 2-3 недели из-за травмы
Теннис10:15
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Теннис09:50
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки
Европа09:48
Байер намерен арендовать вингера Интера
Европа09:19
Эвертон Миколенко близок к подписанию хавбека ПСЖ
Европа08:50
Тевтония - Лейпциг 0:8 Видео голов и обзор матча Кубка Германии
Теннис08:26
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
Теннис07:58
Костюк взяла реванш за поражение на Ролан Гаррос и прошла первый раунд US Open
Европа07:40
Дубль Дибалы в обзоре матча чемпионата Италии Рома - Монца
Европа07:20
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK