Спаллетти: Наполи наслаждается магическими еврокубковыми вечерами

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти высказался после матча с Рейнджерс (3:0) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

"После такого вечера надо поздравить игроков, они отлично сыграли. Мы победили, хотя в первом тайме не выжали максимум из своего превосходства.

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Мы наслаждаемся этими магическими еврокубковыми вечерами, которые заслужили благодаря великолепно проделанной работе в прошлом году", – сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов Наполи встретится с Аяксом. Матч состоится 4 октября.