Экс-голкипер сборной Англии завершил карьеру

Бывший вратарь сборной Англии, воспитанник Манчестер Юнайтед Бен Фостер объявил о завершении карьеры.

Английский голкипер уйдет на пенсию в возрасте 39 лет.

Последним клубом игрока стал Уотфорд, за который он в последний раз выступал в 38 туре прошлого сезона чемпионата Англии.

Летом этого года контракт англичанина с "шершнями" подошел к концу. Фостер мог перейти в Ньюкасл, но отказался от предложения "сорок".

Напомним, что вместо 39-летнего стража ворот середняк АПЛ подписал Лориса Кариуса.

За свою карьеру Фостер провел 544 матча, среди которых восемь поединков в футболке сборной Англии.