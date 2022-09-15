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Экс-голкипер сборной Англии завершил карьеру

Последним клубом Бена Фостера стал Уотфорд.
Сегодня, 20:10
Бен Фостер
Бен Фостер
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Бывший вратарь сборной Англии, воспитанник Манчестер Юнайтед Бен Фостер объявил о завершении карьеры.

Английский голкипер уйдет на пенсию в возрасте 39 лет.

Последним клубом игрока стал Уотфорд, за который он в последний раз выступал в 38 туре прошлого сезона чемпионата Англии.

Летом этого года контракт англичанина с "шершнями" подошел к концу. Фостер мог перейти в Ньюкасл, но отказался от предложения "сорок".

Напомним, что вместо 39-летнего стража ворот середняк АПЛ подписал Лориса Кариуса.

За свою карьеру Фостер провел 544 матча, среди которых восемь поединков в футболке сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол англия
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