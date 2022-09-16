Нагельсманн выказался о плохой форме Мане

Наставник мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о спаде результативности Садио Мане.

По словам немца, сенегальский футболист способен вернуться на свой прежний уровень.

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Мане всегда очень реагирует на свои игры. Знает, когда сыграл хорошо, а когда плохо. Он очень скромный и приземленный.

Садио снова покажет себя самым лучшим. У него есть полная моя поддержка, он будет забивать и ассистировать еще во многих голах Баварии", – цитирует слова специалиста портал GFFN.

В нынешнем сезоне Мане забил 5 голов в 10 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.