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Основной защитник Баварии выбыл на 5 недель из-за травмы

Эрнандес ближайший месяц не поможет своей команде.
Сегодня, 18:20
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images
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Защитник Баварии Люка Эрнандес пропустит больше месяца из-за травмы. Об этом сообщает клубный сайт мюнхенцев.

Француз получил повреждение в матче против Барселоны во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Мюнхенский клуб сообщил, что обследование выявило у защитника травму приводящей мышцу, из-за которой он пропустит около пяти недель.

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Таким образом, Эрнандес пропустит ближайшие матчи сборной Франции в Лиге наций - с Австрией 22 сентября и с Данией – 25-го. 

Также Дайо Упамекано и Бенжамен Павар вернутся к тренировкам в ближайшие дни. Оба защитника получили повреждения в матче с Барселоной.

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