Боруссия Дортмунд добыла непростую победу над Шальке

Гол Мукоко принес "шмелям" важные три очка.

В субботу, 17 сентября, в рамках 7 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Шальке. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард "шмелей" Юссуфа Мукоко. 17-летний немец отметился голом под занавес встречи.

Также отметим, что капитан дортмундской команды Марко Ройс получил травму в середине первого тайма и покинул поле на носилках.

После семи туров Боруссия занимает первое место с 15 очками, а Шальке занимает шестую строчку, набрав 6 баллов.

Боруссия Дортмунд - Шальке 1:0

Гол: Мукоко, 79

Боруссия Д: Мейер - Менье, Гуммельс, Шлоттербек, Вольф - Беллингем, Эзкан - Брандт (Джан, 84), Ройс (Рейна, 32, Азар, 84), Мален - Модест.

Шальке: Шволов – Матрициани, ван ден Берг, Йосида, Мор – Флик, Краусс (Саласар, 81) – Ларссон (Караман, 58), Дрекслер, Бюлтер (Крал, 76) – Теродде (Польтер, 58).

Предупреждения: Модест, Адееми, Джан – ван ден Берг, Терроде.